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Происшествия12 июля 2022 12:28

Теплоход «Метеор» сел на мель у Дворцовой набережной в Петербурге

Никто из людей не пострадал
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Транспортная полиция выяснит, почему теплоход «Метеор» сел на мель у Дворцовой набережной

Транспортная полиция выяснит, почему теплоход «Метеор» сел на мель у Дворцовой набережной

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге у Дворцовой набережной на мель сел пассажирский теплоход "Метеор", известный горожанам и гостям Северной столицы быстрыми водными поездками в Петергоф, Кронштадт и другие города-достопримечательности. Сообщается, что инцидент произошел 12 июля 2022 года. Об этом пишут "Невские новости".

- Следственно-оперативная группа транспортной полиции направлена на место происшествия. Разлива нефтепродуктов нет, судоходству не мешает, - пишет издание.

Известно, что в момент ЧП на борту не было пассажиров, поэтому пострадавших нет.

Сейчас сотрудники транспортной полиции проводят проверку для того, чтобы установить все детали произошедшего.