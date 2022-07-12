Теплоход «Метеор» сел на мель у Дворцовой набережной в Петербурге

Транспортная полиция выяснит, почему теплоход «Метеор» сел на мель у Дворцовой набережной
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
В Санкт-Петербурге у Дворцовой набережной на мель сел пассажирский теплоход "Метеор", известный горожанам и гостям Северной столицы быстрыми водными поездками в Петергоф, Кронштадт и другие города-достопримечательности. Сообщается, что инцидент произошел 12 июля 2022 года. Об этом пишут "Невские новости".
- Следственно-оперативная группа транспортной полиции направлена на место происшествия. Разлива нефтепродуктов нет, судоходству не мешает, - пишет издание.
Известно, что в момент ЧП на борту не было пассажиров, поэтому пострадавших нет.
Сейчас сотрудники транспортной полиции проводят проверку для того, чтобы установить все детали произошедшего.