Ливень обрушился на Петербург 12 июля

Сильный ливень обрушился на Петербург Фото: Артем КИЛЬКИН

На Санкт-Петербург обрушился сильный ливень. Как и предсказывали синоптики, мощный дождь пошел в городе днем 12 июля 2022 года. В момент все небо над Северной столицей затянуло черными облаками, поднялся ветер и начал греметь гром.

- Громыхает так, что кот под кровать спрятался, - рассказывают горожане.

- Небо черное-черное стало, - заметили другие.

Ожидается, что вместе с ливнем и грозой на Петербург еще обрушится и град. Однако он может пойти не во всех районах города. Также ожидается усиление ветра до 23-28 метров в секунду.

По прогнозам, дожди будут идти весь вечер и, вероятно, закончатся лишь к ночи. Напомним, что из-за непогоды Смольный объявил оранжевый уровень опасности. Автомобилистам советуют отказаться от поездок из-за высокой вероятности ДТП.

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