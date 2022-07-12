Авиакомпания «Россия» увеличит число рейсов из Пулково по 10 направлениям

"Россия" увеличит число рейсов из Пулково. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Авиакомпания «Россия», базирующаяся в Петербурге, увеличивает количество рейсов по России из Пулково. В течение июля вырастет число полетов по 10 внутрироссийским направлениям. В их числе как южные города, так и северные.

- Для пассажиров станут более доступными путешествия в Иркутск, Казань, Нижневартовск, Нижний Новгород, Новосибирск, Орск, Сочи, Сургут, Уфу и Челябинск, - сообщает пресс-служба Пулково.

В среднем число рейсов увеличится в полтора-два раза. Например, в Иркутск лайнеры перевозчика будут летать семь раз вместо трех в неделю. В Уфу – с 17 до 28 раз. А рейсов в Сочи станет 49 – на семь больше нынешних 42.

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