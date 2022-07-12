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Происшествия12 июля 2022 13:47

В Ленобласти сгорел склад с тракторами за 20 млн рублей

Пожар начался с капота одной из машин
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
В Ленобласти ищут причину пожара на складе с дорогостоящими тракторами.

В Ленобласти ищут причину пожара на складе с дорогостоящими тракторами.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ленобласти произошел крупный пожар. В ночь с 11 на 12 июня в поселке Дзержинского в Лужском районе загорелся склад с тракторами. О происшествии пишет online47.ru со ссылкой на источник из МВД. Пожар удалось потушить, но ущерб сельхозтехнике – огромный, по предварительной информации, его оценили в 20 млн рублей. В поселке хватаются за голову, и гадают, что произошло.

- На открытой парковке загорелся капот одного из тракторов. Произошел взрыв, после чего пламя охватило всю машину, - пишет издание.

Добавим, что на месте уже побывала следственно-оперативная группа и не нашла каких-либо подозрительных предметов, в том числе следов разбитых бутылок, канистр, факелов, зажигалок или спичек. Обстоятельства происшествия устанавливаются.