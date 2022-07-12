Открытие международного фестиваля «Опера - всем» перенесено на 13 июля из-за штормового предупреждения в Петербурге

Оперный фестиваль сдвинули на день из-за непогоды. Фото: Артем КИЛЬКИН

Циклон «Зельда», устроивший настоящий бал непогоды в Петербурге, навредил и музыкантам. Гроза с ливнями стала причиной переноса открытия традиционного международного фестиваля «Опера - всем». Его сдвинули на завтра.

- Открытие XI Санкт-Петербургского международного фестиваля «Опера - всем» перенесено на 13 июля в связи со штормовым предупреждением, - сообщает в своем телеграм-канале вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

А вот в среду всех ценителей классического искусства ждут на Соборной площади Петропавловской крепости, где дадут оперу Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане».

16 июля, в рамках фестиваля, на площади перед «Мюзик-Холлом» прозвучит представят «Ромео и Джульетту».

Кроме этого, 20 июля на Якорной площади в Кронштадте, 350-летие Петра I отметят оперой «Царь и плотник». А завершится фестиваль 24 июля на Парадном плацу Екатерининского дворца покажут «Золушку».

Жителей культурной столицы и гостей города приглашают приобщиться к прекрасному. Если погода позволит.

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