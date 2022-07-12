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Общество12 июля 2022 16:43

Главный синоптик показал мощное конвективное облако над Петербургом

Город ждут новые ливни и грозы
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Такое мощное облако висело над Петербургом, но ушло выше. Фото: Александр Колесов/Телеграм

Такое мощное облако висело над Петербургом, но ушло выше. Фото: Александр Колесов/Телеграм

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал о погоде, которая ждет Северную столицу в ближайшее время, а также показал страшное облако, висевшее над городом минувшей ночью.

- Вот такое мощное конвективное облако подошло к Петербургу вчера в начале ночи. Но городу повезло, все опасные явления прошли немного восточнее, рядом со Шлиссельбургом, - отметил синоптик.

Но мощная гроза с дождем все равно накрыла Петербург. В итоге на город вылилось около 15 мм осадков. Но это было только начало. Потом в Северной столице парило как в субтропиках, а во второй половине вторника снова зарядили ливни.

Среда станет днем передышки – обещаны лишь кратковременные дожди при температуре +25…+27 градусов, а вот в четверг и пятницу горожан вновь ждут грозы. Но температура упадет всего до +20.

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