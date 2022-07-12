Дополнительный поезд пустят по маршруту Минск-Петербург на лето

Дополнительный поезд свяжет Петербург и Минск с 14 июля. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Белорусская железная дорога (БЖД) объявила о запуске дополнительного пассажирского поезда по маршруту Минск-Петербург-Минск. Он рассчитан в первую очередь на туристов, которые хотят побывать в городе на Неве, но заинтересует и петербуржцев.

- На летний период 2022 года назначается дополнительный поезд № 250/249. Его расписание составлено таким образом, чтобы жители Беларуси могли совершить трехдневное путешествие в Северную Пальмиру и ознакомиться со всемирно известными достопримечательностями, - сообщает пресс-служба БЖД.

Первый рейс поезд совершит в четверг, 14 июля (отправление в 19:15), с прибытием в город на Неве в 9:20 пятницы. Обратно состав будет уходить вечером воскресенья (20:40) с возвращением в Минск в 10:20 понедельника.

На территории Беларуси поезд делает остановки на станциях Жодино, Борисов, Толочин, Орша и Витебск, что может быть интересно туристам из Петербурга. Организованным группам путешественников обещана скидка на билеты до 30%.

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