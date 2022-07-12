Петербург снова накрыл сильный ливень

В Петербурге опять льет. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Циклон «Зельда» продолжает испытывать Петербург на прочность. Вслед за ночным и дневным ливнями на город обрушилась и вечерняя порция дождя. Она оказалось не слишком продолжительной, но мощной.

- Дождь начался в один момент. Крупные капли застучал по окнам, а дети с площадки с визгами бросились врассыпную, - рассказывают читатели «КП-Петербург».

Осадки не прекратятся и в ночь на среду, а вот днем погода даст горожанам небольшую передышку. 13 июля синоптики обещают переменную облачность и без осадков. Воздух прогреется до +25…+27 градусов.

Но в четверг грозы вернутся, а температура пойдет на спад. 14 числа термометры покажут не выше +23, а в пятницу – тоже с грозами – не выше +20 градусов.

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