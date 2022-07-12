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Здоровье12 июля 2022 18:49

Петербургский врач-вирусолог рассказал о заразности оспы обезьян

Заболеть ей можно только при очень близком контакте
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Врачи уверены, что бояться обезьяньей оспы не стоит.

Врачи уверены, что бояться обезьяньей оспы не стоит.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Врач-вирусолог, профессор, главный научный сотрудник Института молекулярной биологии РАН Петр Чумаков рассказал петербуржцам об особенностях обезьяньей оспы, первый случай которой в России зафиксирован именно в городе на Неве.

- Опасаться оспы обезьян не стоит, потому что, она слабо заразная и поражает очень специфическую группу населения, - рассказал медик «Петербургскому дневнику».

По словам эксперта, обезьянья оспа передается в основном при сексуальных контактах. 90 процентов заболевших в Европе – люди нетрадиционной ориентации. Кроме того, все разновидности оспы останавливает обычная прививка, созданная еще 250 лет назад. Правда, ее надо делать заранее.

По мнению медика, не стоит придавать большого внимания распространению обезьяньей оспы, так как в мире есть много гораздо более опасных инфекций.

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