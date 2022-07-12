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Происшествия12 июля 2022 18:53

В Колпино под мужчиной загорелась кровать

Разбудили его уже спасатели
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
в Колпино спасли спящего на горящей кровати мужчину.

в Колпино спасли спящего на горящей кровати мужчину.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Житель Колпино едва не сгорел в собственной кровати. Утром 12 июля в его квартире произошел пожар, но МЧС вызвали соседи, заметившие дым. А разбудили спавшего хозяина жилища уже прибывшие на место спасатели.

- Сообщение о пожаре в доме на проспекте Ленина, 40 в Колпино поступило в 9:00. Пламя охватило кровать, на которой лежал пострадавший, - пишет «Мойка 78».

Мужчину срочно эвакуировали на улицу, где передал врачам скорой помощи. Пациента госпитализировали, а с пламенем за считанные минуты справились пожарные.

Причины пожара устанавливают дознаватели МЧС. Но скорее всего огонь возник из-за неосторожного курения в постели, как и большинство подобных случаев.

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