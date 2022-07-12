BMW X5 разнесло об отбойник на скоростной трассе М-11 под Петербургом

На М-11 разбился BMW. Фото: vk.com/spb_today

Серьезное ДТП произошло вечером 12 июля на скоростной трассе М-11 Москва-Петербург. В Тосненском районе Ленобласти у деревни Сустье-Конец разбился BMW X5. На мокрой дороге машину выбросило на левый отбойник, а потом иномарка перевернулась на крышу.

- Надеюсь все живы, - отмечают водители проезжавших мимо машин на видео, опубликованном в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

При этом на обочине трассы рядом с разбитой машиной лежал накрытый тканью человек. Был это пострадавший или погибший, не уточняется.

В комментариях автомобилисты пишут, что на М-11 водители мощных иномарок нередко превышают скорость, что и могло послужить причиной аварии: «Потому что летят все, кто сколько может, ведь камер нет»; «Вчера ехал: ливень, «сотку» идешь, так эти BMW тебя как стоячего обходят, вот и результаты».

Обстоятельства аварии устанавливает ГИБДД.

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