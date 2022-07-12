«Лахта Центр» с высоты башни показал, как в Петербурге бушевал циклон «Зельда»

"Лахта Центр" показал удар стихии с 460-метровой высоты. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Пресс-служба «Лахта Центра» опубликовала видео с камеры, расположенной на 460-метровой высоте башни. С нее можно было хорошо видеть, как Петербург в течение суток накрывал циклон «Зельда».

- Визит «Зельды» в Петербург с высоты «Лахта Центра». Смотрите, - подписан ролик в телеграм-канале Центра.

На записи видны и грозовые тучи, и молния, разряд которой попал в саму башню, и стена дождя.

Всего, по данным синоптиков, за ночь в Петербурге выпало около 155 мм осадков. Но «Зельда» не покинула город и еще дважды залила его дождями – днем и вечером во вторник. В среду синоптики обещают передышку, а с четверга грозы и ливни снова вернутся.

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