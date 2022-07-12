14-летнего школьника с опухолью в горле с футбольный мяч спасают в Петербурге

В Петербурге спасают 14-летнего подростка с редкой формой онкологии. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Врачи петербургского Педиатрического университета спасают жизнь 14-летнего подростка, который в юном возрасте стал жертвой редкого онкологического заболевания. В апреле школьника привезли в клинику с огромной опухолью в районе шеи.

- Болезнь началась внезапно: во второй половине марта мальчик заметил уплотнение в области шеи. Противовоспалительная терапия результатов не дала, а компьютерная томография показала опухоль размером с футбольный мяч – 20 на 15 сантиметров, - сообщает пресс-служба Университета.

Подростка, который до этого отличался отменным здоровьем и профессионально занимался водным поло, срочно госпитализировали. Опухоль так сдавила трахею, что мальчик не мог дышать. Диагноз: Т-лимфобластная лимфома, болезнь которая никак себя не проявляет, но развивается стремительно - за считанные недели.

Оперировать пациента было нельзя, поэтому школьнику назначили химиотерапию. За три месяца непрерывного лечения опухоль уменьшилась на 95%, но препараты дали осложнения на нервную систему. Сейчас подросток находится под наблюдением врачей, полный курс лечения лимфомы составляет два года.

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