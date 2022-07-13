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Общество13 июля 2022 4:37

Более четверти месячной нормы дождей выпало в Петербурге за сутки

Ливень с грозой накрыл город во второй половине дня
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Более четверти месячной нормы дождей выпало в Петербурге за сутки

Более четверти месячной нормы дождей выпало в Петербурге за сутки

Фото: Артем КИЛЬКИН

Минувший день для Санкт-Петербурга оказался мокрым. На город обрушился циклон "Зельда", который принес ливни и грозы. И хоть дождь не шел стеной целый день, за сутки выпало много осадков. Об этом 13 июля 2022 года рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- За минувшие сутки в Санкт-Петербурге выпало 22 мм осадков, что составляет чуть более четверти - 27 процентов от месячной нормы июля, - рассказал синоптик.

Новый день в Петербурге обещает быть солнечным, без дождей и снова жарким. Ожидается, что температура воздуха поднимется до 25-27 градусов, ветер будет южный и умеренный,

Грозы вместе с небольшими дождями вернутся уже 14 июля. Ну и жара спадет, в городе начнет холодать. Сначала до 21 градуса, а ближе к выходным до 18 градусов тепла.