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Общество13 июля 2022 5:10

Тепло и солнечно будет в Петербурге 13 июля

Дожди в город вернутся лишь в четверг
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Тепло и без дождей будет в Петербурге 13 июля

Тепло и без дождей будет в Петербурге 13 июля

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Санкт-Петербург пережил циклон "Зельда", который принес в город ливни и грозы. Только лишь за день в Северной столице выпало более четверти месячной нормы осадков. В среду, 13 июля 2022 года, в городе на Неве будет прекрасная погода: тепло, сухо и солнечно. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Сегодня на погоду Северной столицы окажет влияние небольшой, промежуточный гребень антициклона. Его стараниями облаков в небе будет немного и обойдется без дождей, а температурные показатели окажется на 2-3 градуса выше климатической нормы, - рассказал синоптик.

Температура воздуха днем в Петербурге поднимется до 25-27 градусов, по Ленинградской области до 23-28 градусов выше нуля. Ветер теплый, южный 3-8 метров в секунду.

Снова пасмурно и облачно в городе будет в четверг. 14 июля ожидается дождь, а температура воздуха понизится.