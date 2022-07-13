Забор рухнул на припаркованную машину у онкоцентра в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге накануне, 12 июля 2022 года, бушевал сильный ветер. "Жертвой" этого ветра стал автомобиль, припаркованный возле онкологического центра в Курортном районе города. Строительный забор рухнул прямо на машину. Об этом в социальной сети рассказали очевидцы.

- В Песочном у онкоцентра забор упал на припаркованный "Ниссан", - рассказал свидетель.

Пользователи сети сочувствовать водителю не стали, а наоборот раскритиковали.

- Предупреждали же о сильном ветре, - отметил один.

- Возле строительного ограждения ставить машину категорически нельзя, - добавил другой.

Кроме того, местные жители добавили, что в том месте, где припаркован автомобиль, стоит знак "парковка запрещена".

- МЧС предупреждало, знак стоит. Так что сам обалдуй.