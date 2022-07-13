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Авто13 июля 2022 6:35

Новую дорогу из Мурино начнут строить в 2022 году

Она расположится в створе Пискаревского проспекта от Петербурга до Токсовского шоссе
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Новую дорогу из Мурино начнут строить в 2022 году

Новую дорогу из Мурино начнут строить в 2022 году

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ленинградской области построят новую дорогу, которая сделает жизнь Мурино проще. 13 июля 2022 года в администрации региона рассказали, что Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на проект строительства областной части дороги в обход города.

- Дорога расположится в створе Пискаревского проспекта от границы с Санкт-Петербургом до Токсовского шоссе около Кузьмолово, - рассказали в областной администрации.

Строительство должно начаться уже в 2022 году. Дорога является долгожданный для жителей восточного Мурино и Нового Девяткино, так как именно они больше всего страдают в пробках. Благодаря новой трассе разгрузится самый заторовый участок шоссе, который сейчас начинается от тоннеля под КАД и проходит через новые жилые кварталы.

Известно, что область уже получила на строительство дороги 4,4 миллиарда рублей.