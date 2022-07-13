Более 65 тысячам жителей Ленобласти закрыли выезд за границу из-за долгов

Приставы сделали невыездными 65 тысяч жителей Ленобласти Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области более 65 тысяч местных жителей получили запрет на выезд за границу из-за долгов. И это данные лишь за первое полугодие 2022 года. Постановления о запрете были вынесены судебными приставами, рассказали в управлении федеральной службы судебных приставов Ленобласти.

- Благодаря применению данной меры принуждения, за указанный период удалось взыскать порядка 181 миллиона рублей задолженности, в том числе, с должников по алиментным обязательствам – 2 миллиона 840 тысяч рублей, - рассказали в управлении.

Так, 34-летний мужчина работал в Эстонии и не платил алименты своему ребенку. Образовалась задолженность и приставы закрыли горе-отцу выезд из страны. Только после этого мужчина выплатил деньги на ребенка и снова уехал на заработки.