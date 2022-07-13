Полиция проводит проверку после смертельного ДТП маршрутки под Петербургом

Полиция Гатчинского района проводит проверку по факту ДТП с участием микроавтобуса Фото: Олег ЗОЛОТО

Полиция Гатчинского района Ленинградской области проводит проверку после смертельного ДТП на трассе "Петербург-Псков". Авария произошла в полдень 12 июля 2022 года на 44 километре дороги, когда маршрутка ехала из Северной столицы в Лугу. На скорости автомобиль врезался в ограждение.

- По предварительным данным, водитель маршрутки потерял управление и столкнулся с отбойником вдоль трассы, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

От удара водитель маршрутки погиб на месте. Для вызволения пассажиров из автомобиля прибыли на место спасатели. Известно, что 13 человек получили травмы различной степени тяжести.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего.