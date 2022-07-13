Двухлетний ребенок впал в кому после падения на него телевизора в Ленобласти

Старый телевизор отправил в кому двухлетнего мальчика в Ленобласти Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Ленинградской области двухлетний мальчик впал в кому после того, как на него упал телевизор. Все произошло в городе Сланцы утром 12 июля 2022 года. Об этом пишут "Невские новости".

- ЧП произошло в квартире на улице Ленина. По неизвестной причине телевизор упал прямиком на ребенка, придавив его, - сообщает издание.

Отмечается, что телевизор был старого образца: большой, громоздкий и тяжелый. От удара мальчик получил серьезную травму головы, перелом носа. Все травмы привели к тому, что ребенок впал в кому.

Родители сразу же вызвали на место скорую помощь. Медики перенесли ребенка в машину и умчали в Сланцевскую городскую больницу. Сейчас малыш находится в отделении реанимации. За его жизнь борются врачи.