Мошенники от имени Эрмитажа обокрали 15 фирм в Петербурге

15 организаций пострадали от мошенников, заключавших поддельные договоры от имени Эрмитажа Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге появились мошенники, действующие от имени главного музея города Эрмитажа. Неизвестная группировка предлагает коммерческим организациям заключить договоры на поставку различной техники или материалов, якобы для нужд музея. А на самом деле просто ворует деньги. Об этом 12 июля 2022 года рассказали в пресс-службе Эрмитажа.

- Начиная с апреля 2022 года, жертвами обмана стали уже полтора десятка коммерческих организаций, заключивших подобные "договоры". При оформлении "договоров" нагло используются реквизиты Эрмитажа, поддельные оттиски печати музея, подписи генерального директора, некорректный электронный адрес и несуществующие адреса поставки, не имеющие отношения к музею, - рассказали в музее.

В Эрмитаже отметили, что в подобным закупкам они не имеют никакого отношения. В музее уже написали заявление и отправили его в полицию, чтобы найти мошенников.