Водитель социального такси получил два года за избиение инвалида в Петербурге

Суд наказал водителя соцтакси, избившего инвалида в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге Смольнинский районный суд признал виновным водителя социального такси, избившего пассажирку-инвалида. Мужчине назначили наказание в виде условного заключения на два года. Об этом 13 июля 2022 года рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

- Днем 15 сентября 2021 года водитель социального такси, который должен был отвезти от поликлиники до дома пенсионерку-инвалида первой группы, которая ходит с тростью, напал на нее и начал избивать, - рассказали в суде.

Сначала водитель ударил женщину по голове, потом по уху, после и вовсе схватил за волосы. За пенсионерку попыталась заступиться женщина, однако водитель стал кидаться и на нее, в итоге плюнув в лицо.

Суд назначил водителю 2 года условно с испытательным сроком 3 года, а также взыскал в пользу потерпевшей 150 тысяч рублей.