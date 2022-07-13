Капитальный ремонт набережной Малой Невы начнется в сентябре 2022 года / Фото: Мостотрест

В Санкт-Петербурге осенью начнется капитальный ремонт набережной Малой Невы рядом с Тучковым буяном. Компания "Мостотрест" уже заключила договор на проведение работ, который продлятся с сентября 2022 года по август 2023 года.

- Подрядчик отремонтирует участок набережной напротив пеньковых складов Тучкова буяна общей длиной 379 метров, - рассказали в "Мостотресте".

В течение года специалисты будут восстанавливать стенки набережной, делать дренаж, ремонтировать ограждения, а также восполнять утраченные рамы и кольца. Гранитные элементы - тумбы, облицовка стенки и спуска набережной - будут очищены и восстановлены. На все работы выделено 167 миллионов рублей.

Другую часть набережной до Биржевого моста будут ремонтировать в рамках обустройства парка Тучков Буян.