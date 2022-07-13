Первый городской приют для бездомных животных в Петербурге построят в Металлострое

Проектирование городского приюта для бездомных животных в Петербурге начнется в 2022 году Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге собираются построить первый городской приют для бездомных животных. Он разместится в поселке Металлострой и сможет вместить 200 собак и 100 кошек. Работы по проектированию приюта начнутся в этом году и завершатся в 2023 году. Об этом 13 июля рассказали в Смольном.

- Северная столица - единственный российский регион, где принята Декларация обращения с животными. У нас в городе работают 17 частных приютов для животных, в которых содержатся бездомные животные. Они существуют, в основном, на средства благотворителей. Теперь мы ведем работу по созданию городских приютов, - отметил губернатор города Александр Беглов.

Подрядчиков, которые займутся проектированием приюта будут искать посредством конкурса госконтракта.

Также планируется создать второй городской приют для животных. Он разместится в Кронштадте.