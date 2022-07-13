Станцию метро «Нарвская» в Петербурге закроют на два дня

Станцию метро «Нарвская» закроют на два дня Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге на два дня закроют станцию метро "Нарвская", которая находится на красной ветке между станциями "Балтийская" и "Кировский завод". Как сообщили в пресс-службе метрополитена города, 16 и 17 июля 2022 года на станции будет проходить ремонт.

- Приносим извинения за доставленные неудобства. Просим заранее планировать маршрут поездок, - обратились к пассажирам в пресс-службе подземки.

Так, 16 и 17 июля станция "Нарвская" будет полностью закрыта на вход и на выход. Соотвественно, поезда также будут просто проезжать мимо станции. В это время специалисты проведут капитальный ремонт эскалатора.

Напомним, что на станции "Улица Дыбенко" с 14 июля до сентября также будет проходить ремонт эскалатора. Из-за этого вестибюль будет работать с ограничениями на вход.