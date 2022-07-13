ДТП с двумя грузовиками полностью перекрыло трассу М-11 в сторону Петербурга

Два грузовика столкнулись на М-11. Фото: vk.com/spb_today

Серьезное ДТП полностью перекрыло движение по скоростной трассе М-11 Москва-Петербург. Авария с участием фуры и самосвала произошла в районе города Чудово, примерно за 100 километров до въезда в Северную столицу.

- Грузовики столкнулись на М11 в сторону СПб. Дорога перекрыта полностью, - пишут очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Судя по фото, столкнулись попутные фура и самосвал. Последний улетел на обочину, пробив ограждение, а фура врезалась разделительный забор, ее прицеп развернуло поперек проезжей части.

Несмотря на жуткую картину, очевидцы сообщают, что водители живы. Авария произошла около 14:00. На данный момент на М-11 перекрыт 30-километровый участок от пересечения с бесплатной трассой Москва-Петербург (Е105) и до точки ДТП.

Водители застрявших на скоростной дороге машин ждут, пока аварийные службы уберут фуру с пути.

Движение в сторону Петербурга остановлено. Фото: vk.com/spb_today

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