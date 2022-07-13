Режиссер Сокуров написал письмо Беглову из-за «разгрома» градозащитников ВООПиК

Александр Сокуров написал письмо губернатору из-за скандала с градозащитниками. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кинорежиссер Александр Сокуров написал открытое письмо губернатору Петербурга Александру Беглову, в котором выразил протест против действия властей и «разгрома» градозащитной группы, ранее составлявшей ядро городского отделения ВООПиК - Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.

- Сбылась давняя мечта председателя Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры С. В. Макарова разгромить градозащитное движение в нашем городе, - говорится в тексте письма, опубликованного в телеграм-канале «Живой город».

Сокуров отметил, что из петербургского отделения ВООПиК были удалены самые опытные градозащитники, входившие в «группу Сокурова», созданную еще в 2010 году при содействии тогдашнего губернатора Валентины Матвиенко.

- Ссылки на ротацию (в ВООПиК – прим.ред.) не могу принять. Выражаю протест против совершенного, - отметил режиссер. И напомнил, что не раз рассказывал деятельности градозащитников Петербурга президенту России.

Режиссер выражает протест действиям властей города. Фото: телеграм-канал "Живой город".

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