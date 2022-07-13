Жители Ленобласти могут взять из приюта собак и кошек, вывезенных с Донбасса

Больше 80 котов вывезли в Ленобласть с Донбасса. Фото: Администрация ЛО

Больше 90 животных, вывезенных с Донбасса, находятся в приюте «Второй шанс» в поселке Синицино Выборгского района Ленобласти. Сейчас здесь живут и ждут новых хозяев 86 котов и пять собак-инвалидов. Их, на арендованном микроавтобусе, в 47 регион привезли местные волонтеры, которых попросили о помощи зоозащитники из Донецка.

- Приют готов отдать в хорошие руки бездомных котов, кошек и собак с трудной судьбой из Донбасса. Шесть котов и собака уже нашли свой новый дом! – сообщает пресс-служба администрации областного правительства.

Также в приюте с благодарностью примут корм и прочие нужные вещи для животных. Х оставить можно государственной ветстанции Выборгского района с пометкой для НКО «Второй шанс».

А пока коты и собаки не нашли новый дом, за ними присматривают врачи ветеринарной станции – все животные поставлены на карантин.

Животных везли на микроавтобусе. Фото: Администрация ЛО

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