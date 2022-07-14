Новый «Подорожник» появится в Петербурге с 15 июля

«Подорожник» в новом дизайне появится в Петербурге с 15 июля Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге появится новый «Подорожник». Специально к заключительному этапу ввода Новой модели транспортного обслуживания в Северной столице выпустят проездной в новом дизайне. Его начнут продавать с 15 июля 2022 года. Об этом рассказали в пресс-службе городского метрополитена.

- Реализация новых «Подорожников» будет на станциях «Проспект Ветеранов» (вестибюль 2), «Гражданский проспект», «Купчино», «Парнас», «Приморская», «Рыбацкое», «Международная», «Улица Дыбенко» и «Комендантский проспект» с момента начала их работы, - рассказали в метро.

Дизайн посвящен Новой модели транспортного обслуживания / Фото: Метро Петербурга

Тираж проездного в новом дизайне ограничен. Отметим, что старый вид «Подорожника» также будет работать без изменений.

Напомним, что с 15 июля в Петербурге отменят 119 маршруток, а также введут 38 новых автобусных маршрутов.