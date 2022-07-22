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Происшествия22 июля 2022 8:16

Кассирша гипермаркета украла банковскую карту у клиентки в Петербурге

На деньги пенсионерки женщина успела сделать покупки на 6,6 тысячи рублей
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
В Петербурге кассир гипермаркета украла карту у пенсионерки

В Петербурге кассир гипермаркета украла карту у пенсионерки

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге кассир гипермаркета украла у посетительницы банковскую карту. 19 июля 2022 года в полицию Выборгского района обратилась 74-летняя пенсионерка, которая рассказала, что с ее банковской карты, которую она забыла в магазине, начали списывать деньги. Об этом сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- В заявлении говорилось, что с 20:20 часов до 22:03 часов с карты пенсионерки было сделано 13 транзакций на общую сумму в 6640 рублей. Женщина пояснила, что карту она забыла в одном из супермаркетов, когда ходила за покупками, - рассказали в полиции.

Вскоре стражи порядка нашли виновного. 21 июля 2022 года была задержана 57-летняя кассирша гипермаркета, где пенсионерка делала покупки. Женщину задержали в ее квартире на проспекте Луначарского. По факту кражи возбуждено уголовное дело.