Граффитисты изрисовали более 100 вагонов на Октябрьской железной дороге за полгода

Более ста электропоездов подверглись вандальным действиям граффитистов на Октябрьской железной дороге в первом полугодии Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В пресс-службе Октябрьской железной дороги, которая обслуживает пассажиров Санкт-Петербурга и Ленинградской области, сообщили, что за первые полгода 2022 года граффитисты изрисовали более 100 вагонов.

- За шесть месяцев 2022 года на территории Октябрьской магистрали вагоны 110 составов пригородных электропоездов были раскрашены граффитистами, - сообщили в компании.

Всего случаев порчи имущества было зафиксировано 145. Это не только граффитисты. Так, вандалы закидали камнями 10 проходящих поездов и разбили четыре линзы светофоров.

В общей сложности был принесен ущерб более 600 тысяч рублей. По факту вандализма возбуждено 116 уголовных дела.