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Происшествия22 июля 2022 8:45

Граффитисты изрисовали более 100 вагонов на Октябрьской железной дороге за полгода

Ущерб превысил 600 тысяч рублей
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Более ста электропоездов подверглись вандальным действиям граффитистов на Октябрьской железной дороге в первом полугодии

Более ста электропоездов подверглись вандальным действиям граффитистов на Октябрьской железной дороге в первом полугодии

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В пресс-службе Октябрьской железной дороги, которая обслуживает пассажиров Санкт-Петербурга и Ленинградской области, сообщили, что за первые полгода 2022 года граффитисты изрисовали более 100 вагонов.

- За шесть месяцев 2022 года на территории Октябрьской магистрали вагоны 110 составов пригородных электропоездов были раскрашены граффитистами, - сообщили в компании.

Всего случаев порчи имущества было зафиксировано 145. Это не только граффитисты. Так, вандалы закидали камнями 10 проходящих поездов и разбили четыре линзы светофоров.

В общей сложности был принесен ущерб более 600 тысяч рублей. По факту вандализма возбуждено 116 уголовных дела.