Жара может обновить температурный рекорд в Петербурге 22 июля

Петербург 22 июля может обновить температурный рекорд 2010 года Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге снова жара. Пятница, 22 июля 2022 года, выдастся очень знойной: весь день солнце, ни облачка, сухо и температура под 30 градусов. Но кроме этого, вполне возможно, город ждет обновление температурного рекорда для 22 июля. Об этом рассказал главный синоптик города Александр Колесов.

- Сегодня еще теплее, 30 градусов в городе будет, но… почему бы не замахнуться на экстремум температуры. Все условия для этого есть, так что следим за повышением температуры и ждем, - отметил Колесов.

Синоптик рассказал, что для сегодняшнего дня пока что рекордно высокая температура была зафиксирована в знойном 2010 году. Тогда воздух нагрелся до 30,9 градусов.

Жара начнет спадать во второй половине для в субботу. Ожидается, что пройдут дожди и грозы. В воскресенье уже станет значительно полегче.