Двух парней задержали за угон «Волги» в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге двое молодых людей угнали «Волгу». 20 июля 2022 года в полицию Невского района обратился 60-летний мужчина, который рассказал, что у него пропал автомобиль «ГАЗ-31105». Подробности сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- Мужчина рассказал, что его машина была припаркована у дома 52 по улице Ткачей. Последний раз автомобиль он видел в девять часов вечера 19 июля, а уже в восемь утра следующего дня ее уже не было на месте, - рассказали в полиции.

Сумма ущерба составила 110 тысяч человек.

Машину нашли очень быстро. В тот же день ее обнаружили на той же улице, откуда и угнали, но у дома 46. В качестве подозреваемых задержали двух парней 19 и 20 лет. На молодых людей возбудили уголовное дело.