Синоптик пообещал ливни и грозы в Петербурге в субботу, 23 июля

Грозы и ливни ожидаются в Петербурге 23 июля Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов рассказал о погоде на субботу, 23 июля 2022 года. Первая половина дня будет очень знойной. Но жара продержится недолго. Со второй половины дня на город обрушатся дожди, ливни и грозы. Поэтому планировать свой отдых лучше на утро.

- Во второй половине дня, начиная с западных районов области, ждем прохождение холодного атмосферного фронта, - отметил синоптик.

Если в первой половины дня температура будет в пределах 25-30 градусов, то с приходом фронта она опустится ниже 25 градусов. Вместе с этим придут дожди, грозы и ливни, а также усилится ветер. На востоке Ленинградской области и вовсе может пройти град.

- Как часто бывает в таких ситуациях, прохождение атмосферного фронта через Ленинградскую область будет происходить с запада на восток, а все неблагоприятные явления проявятся в зоне фронта, но локально, - добавил Колесов.