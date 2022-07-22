Миллион квадратных метров дорог отремонтируют в Петербурге в 2022 году

Миллион квадратных метров дорожных покрытий восстановят в этом году в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге в 2022 году собираются отремонтировать миллион квадратных метров дорог. Только в первом полугодии уже было восстановлено более полумиллиона "квадратов" асфальта. Работы прошли не только на проезжих частях, но и тротуарах. Об этом 22 июля 2022 года рассказали в Смольном.

- Пока позволяет погода, во всех районах города ведется масштабная работа по устранению выбоин и неровностей на улицах и проспектах, - рассказал губернатор города Александр Беглов.

Масштабные работы пошли на проспектах Бакунина, Королева и Косыгина, Дибуновской и Народной улицах, а также многих других.

Во второй половине года запланировано отремонтировать асфальт на дорогах общей площадью в 474 тысячи квадратных метров. Специалисты убирают трещины, ямы, выбоины и другие неровности, которые могут быть опасны для автомобилистов и пешеходов.