Петербург пошел в ТОП-3 самых умных городов России

Санкт-Петербург вошел в ТОП-3 рейтинга умных городов-миллионников России Фото: Олег ЗОЛОТО

Санкт-Петербург стал одним из самых умных городов страны. Рейтинг был составлен среди городов-миллионников по итогам 2021 года в рамках проекта "Умный город", который предполагает модернизацию и использование современных технологий в ЖКХ, городском управлении, инфраструктуре и многих других направлениях. Об этом в Смольном рассказали 22 июля 2022 года.

- Те изменения, которые сегодня происходят в наших городах, показывают, что процессы цифровизации занимают одну из приоритетных ролей в развитии регионов, - отметил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства страны Ирек Файзуллин.

Так, IQ Петербурга составил 98,13 баллов из 120. С таким показателем Северная столица заняла второе место в рейтинге. Лидером стала Москва, а на третьем месте расположился Нижний Новгород.

Добавим, что за год Петербург "поумнел" на 43 балла. Все это благодаря внедрению цифровых технологий во всю жизнь и работу города.