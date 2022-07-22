МЧС предупредило о штормовом ветре в Петербурге 23 июля

Шторм накроет Петербург 23 июля Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге стоит жара. Знойная погода продержится всю пятницу, 22 июля 2022 года, а также застанет еще первую половину для субботы. А вот со второй половины 23 июля все резко изменится. МЧС города даже предупредило местных жителей о шторме.

- 23 июля ожидаются ливни, грозы. При грозе порывы ветра до 20 метров в секунду, - сообщили в пресс-службе спасателей Северной столицы.

Как посоветовал главный синоптик Петербурга Александр Колесов, планы на отдых лучше всего строить на первую половину для. Правда в это время температура воздуха будет около 25-30 градусов, но с приходом фронта, который принесет дожди, температура опустится ниже 25 градусов. Помимо ливней и дождей возможен даже град, но на востоке Ленинградской области.