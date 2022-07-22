Мужчине разбили голову деревянным молотом в Ленобласти

Жителя Сланцев избили деревянным молотком по голове из-за 15 тысяч рублей Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В городе Сланцы, что в Ленинградской области, грабители разбили голову мужчине деревянным молотом. Двое бандитов, закрывших лица балаклавами, напали на 39-летнего местного жителя, работающего машинистом. Об этом 22 июля 2022 года пишет Online47.

- Грабители разбили мужчине голову деревянной киянкой и украли 15 тысяч рублей, а также две банковские карты, - сообщает издание.

После нападения мужчина сам смог добраться до медицинского учреждения и обратиться за помощью. У него оказалось множество ушибов на голове, орбитральная гематома и ссадина на предплечье. После обследования и оказания помощи его отпустили домой долечиваться.

Со слов пострадавшего, оба нападавших были около 170 сантиметров ростом. Один был одет в темные спортивные штаны, а приметы второго грабителя он не запомнил.

Сотрудники полиции осмотрели место нападения, изъяли киянку, отпечатки пальцев и другие улики. Возбуждено уголовное дело.