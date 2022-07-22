Мужчина раскидал электросамокаты в центре Петербурга

Мужчина с яростью раскидал электросамокаты в центре Петербурга Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге проявил себя очередной ярый ненавистник электросамокатов. На видео попал мужчина, который раскидал кикшеринговый транспорт по улице в центре города. Сначала он говорил по телефону, а как закончил, то схватил один самокат и отнес его на проезжую часть, а второй просто бросил с размаха о землю. Видео инцидента появилось в социальных сетях 22 июля 2022 года.

- Ему по телефону команду дали, - пошутил один из комментаторов.

Пользователи сети стали гадать, откуда в мужчине такая ненависть к электросамокатам. Одни предложили, что это расправа конкурирующей компании, другие, что пешехода просто бесят самокаты, оставленные на тротуаре. Но большинство сошлись на мнении, что мужчине за какие-то нарушения просто заблокировали доступ к аренде самокатов, из-за чего он и начал злиться.

Были ли уже приняты меры в отношении хулигана, пока не сообщается.