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Политика22 июля 2022 12:25

Состав правительства Петербурга расширят 25 июля

В состав будут входить руководители исполнительных органов государственной власти
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Состав Правительства Санкт-Петербурга будет расширен

Состав Правительства Санкт-Петербурга будет расширен

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге расширят состав правительства города. Недавно в Северной столице внесли изменения в устав города, разрешив руководителям исполнительных органов государственной власти быть в составе правительства. Новое распоряжение о включении в состав председателя комитета по внешним связям Евгения Григорьева и председателя комитета территориального развития Натальи Чечиной подписал губернатор Александр Беглов. Они приступят к обязанностям с 25 июля 2022 года.

- В сегодняшней ситуации особое внимание будет уделяться развитию экономических и гуманитарных отношений Санкт-Петербурга с регионами России, а также с дружественными странами, - отметил градоначальник.

Беглов пояснил, что этим вопросом как раз занимается Григорьев. Поэтому и было принято такое решение.

Что касается Чечиной, то она занимается вопросами развития местного самоуправления и управлением на территориях районов Петербурга.