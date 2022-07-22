Резкий рост заболеваемости коронавирусом произошел в Петербурге

В Петербурге отмечен двукратный ост заражаемости ковидом. Фото: Артем КИЛЬКИН

Новая волна коронавируса готовится накрыть Петербург. Чуть больше, чем за неделю, количество суточных заражений в городе выросло вдвое. В связи с этим в городских стационарах устанавливают более жесткий режим. Как для самих больных, так для посетителей и персонала.

- Допуск посетителей на территорию больницы разрешается только при наличии у них сертификата о вакцинации от COVID-19, либо справки о перенесенном в течение шест месяцев заболевании и при отсутствии температуры, - говорится в новом распоряжении, вывешенном в одной из больниц города.

Детей до 14 лет вообще на территорию не пускают.

Отметим, что за минувшие сутки в Петербурге выявлено 693 новых случая заболевания коронавирусом. Для сравнения, ровно неделю назад, 15 июля, их было 329. То есть отмечается более чем двукратный рост заражаемости.

По состоянию на 22 июля за сутки госпитализированы в больницы с ковидом 77 человек, выздоровели – 467, а скончались еще семеро.