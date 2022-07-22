22 июля «Зенит» сыграет в Петербурге «Крыльями Советов» в рамках второго тура РПЛ

"Зенит" примет дома самарские "Крылья Советов". Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургский «Зенит» попробует реабилитироваться перед своими болельщиками за неуверенный старт в новом чемпионате России. Во втором туре Премьер-лиги сине-бело-голубые примут внезапного лидера – самарские «Крылья Советов».

- Первый домашний матч сине-бело-голубых в Российской Премьер-лиге сезона-2022/23 начнется в 20:00 по петербургскому времени, - сообщает пресс-служба «Зенита».

Хозяева выйдут на поле в традиционной форме лазурного цвета, гости сыграют в белой. По данным администрации стадиона, на матч придут около 30 тысяч зрителей при вместимости арены в 61 тысячу.

Пока что для посещения матчей в Петербурге оформлять обязательный паспорт болельщика, он же Fan Id, не требуется.

Напомним, что после гостевой ничьей с «Химками» «Зенит» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе одно очко.