Обменять водительские права гражданам Украины и Донбасса в Санкт-Петербурге можно без сдачи экзамена

В ГАИ объяснили, как гражданам Украины и Донбасса обменять водительские права в Петербурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ГАИ Санкт-Петербурга объяснили, что граждане Украины, ДНР и ЛНР, проживающие в России, могут бесплатно обменять свои водительские права на российские. Причем с 14 июля 2022 года, такая услуга предоставляется бесплатно. Подробности рассказали в госавтоинспекции.

- Обменять права на российские могут граждане ДНР и ЛНР, Украины, лица без гражданства, которые выехали с территории Донбасса или Украины после 18 февраля 2022 года. При этом у них должно быть разрешение на проживание в России, вид на жительство, статус беженца или свидетельство о временном убежище, - пояснили в ГАИ Петербурга.

Тоже право распространяется и выходцев с Донбасса, которые получили российское гражданство в упрощенном порядке. При этом не имеет смысла, где они живут - на Донбассе или в России.

Помимо того, что не надо оплачивать государственную пошлину, сдача экзаменов на вождение тоже не потребуется. Воспользоваться такой возможностью легко обменять права можно только до 1 марта 2023 года.