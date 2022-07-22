Жительница Петербурга организовала наркопритон в коммунальной квартире

Жительницу Петербурга будут судить за содержание наркопритона. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

41-летняя жительница Петербурга пойдет под суд за сбыт наркотиков и по редкой статье за содержание наркопритона. Его она организовала в одной из коммуналок, расположенных в центре город. Обвинительное заключение утвердила прокуратура Адмиралтейского района.

- По версии следствия, обвиняемая систематически предоставляла комнату в коммунальной квартире в доме по Старо-Петергофскому проспекту для потребления наркотических средств, обеспечивала их постоянное наличие и приспособлений для употребления, - сообщает пресс-служба прокуратуры.

Кроме этого, дома и в машине обвиняемой был найден наркотик общим весом более 1,8 килограмма, что расценивается как особо крупный размер. За эти преступления женщине грозит очень долгий срок лишения свободы.