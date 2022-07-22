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Происшествия22 июля 2022 12:58

Жительница Петербурга организовала наркопритон в коммунальной квартире

Здесь можно были купить зелье и принять его на месте
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Жительницу Петербурга будут судить за содержание наркопритона.

Жительницу Петербурга будут судить за содержание наркопритона.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

41-летняя жительница Петербурга пойдет под суд за сбыт наркотиков и по редкой статье за содержание наркопритона. Его она организовала в одной из коммуналок, расположенных в центре город. Обвинительное заключение утвердила прокуратура Адмиралтейского района.

- По версии следствия, обвиняемая систематически предоставляла комнату в коммунальной квартире в доме по Старо-Петергофскому проспекту для потребления наркотических средств, обеспечивала их постоянное наличие и приспособлений для употребления, - сообщает пресс-служба прокуратуры.

Кроме этого, дома и в машине обвиняемой был найден наркотик общим весом более 1,8 килограмма, что расценивается как особо крупный размер. За эти преступления женщине грозит очень долгий срок лишения свободы.