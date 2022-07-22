Центральный участок ЗСД перекроют в ночь на 26 июля

Проезд по ЗСД ограничат из-за демонтажных работ. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Движение по центральной части Западного скоростного диаметра будут перекрывать в ночь на вторник, 26 июля. Об этом водителей заранее предупреждают в дирекции «Магистрали Северной столицы» - управляющей компании ЗСД. Причиной станет демонтаж аварийной опоры, на которой держатся дорожные знаки.

- В связи с производством работ будет закрыто движение транспортных средств от транспортной развязки ЗСД с Приморским проспектом до набережной Макарова с 01:00 до 03:00 26 июля 2022 года, - говорится в сообщении.

А с трех часов ночи до шести утра на этом участке для проезда транспорта свободна будет только одна крайняя левая полоса.

При этом съезд с ЗСД на Приморский проспект останется рабочим в штатном режиме.