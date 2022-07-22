Исторический цвет вернули форту Александр Первый в Кронштадте

Форту Александр Первый в Кронштадте вернули исторический цвет / Фото: Остров фортов

Музейно-исторический парк "Остров фортов" в Санкт-Петербурге продолжает преображаться. В Кронштадте идет восстановление трех фортов: Кроншлот, Петр Первый и Александр Первый. Уже завершены противоаварийные работы и начались реставрационные. Так, форту Александр Первый вернули его исторический цвет. Об этом 22 июля 2022 года пишет газета "Петербургский дневник".

- На форте Александр Первый уже восстановили наружный фасад. С него сняли леса, и сейчас можно увидеть, что он вновь приобрел свой исторический цвет – бежевый гранит, - пишет издание со ссылкой на соорганизатор проекта "Остров фортов" Марика Коротаева.

Парк пользуется большим спросом. Только за майские праздники его посетили более 100 тысяч человек.

Вскоре на территории парка появится спортивная площадка с тренажерами, зона для игры в шашки и шахматы, а также многочисленные кафе и даже петербургская шаверма.