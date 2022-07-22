Соседи спасли девушку, которую жестоко избивал ее парень в Мурино

Обидчика спугнули соседи ФОТО: соцсети

В Мурино неравнодушные соседи спасли девушку, которую под их окнами жестоко избивал возлюбленный. Ее истошные крики переполошили весь двор на улице Шувалова в 4 часа утра. Девушку пинал ногами и таскал за волосы явно знакомый молодой человек. Свои действия он сопровождал криками о том, что та наркоманка.

- Не давали спать криками почти полчаса, слышно ссору было даже издалека. Люди с балкона кричали, чтобы он остановился, - поделились воспоминаниями о бурной ночи соседи в соцсетях.

Их крики и помогли ненадолго утихомирить буйного прохожего. Подгоняя девушку криками, он повел ее домой. Произошедшее попало на видео. На кадрах видно, как бедняжка плачет и шарахается от каждого движения своего знакомого. Очевидно, что за пределами двора ссора еще продолжилась. В соцсетях неизвестную девушку поддерживают и просят обратиться в полицию.