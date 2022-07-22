Лучше на метро: Жителям Петербурга напомнили о перекрытиях дорог в дни репетиций и проведения Главного военно-морского парада

Центр Петербурга будет перекрыт 24, 28 и 31 июля. Фото: Комитет по транспорту СПб

Жителям и гостям Петербурга напомнили об ограничениях, которые вводятся в городе в связи с репетициями и проведением Главного военно-морского парада на День ВМФ. В основном они касаются запрета проезда в центре города. Также меняется и схема работы общественного транспорта.

- В связи с репетициями (24 и 28 июля) и проведением (31 июля) Главного Военно-морского парада движение транспортных средств будет прекращено по ряду центральных улиц и набережных Петербурга, - сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.

Репетиции пройдет с 9:00 до 14:00, а ограничения из-за парада будут действовать с 18:00 30 июля до 14:00 31 июля. В это же время будут разводить Благовещенский, Дворцовый, Троицкий и Литейный мосты для пропуска боевых кораблей. Полный список ограничений можно посмотреть на сайте «КП-Петербург».

В эти же дни меняются трассы автобусов №№ 3, 6, 7, 10, 22, 24, 27, 46, 47, 49, 100, 191, 262, троллейбусов №№ 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 17, 22 и трамвая № 3.

- Будьте внимательны, заранее планируйте маршрут и пользуйтесь метрополитеном! – отмечают в Комтрансе.