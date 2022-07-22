Мощи адмирала Федора Ушакова привезли в Петербург

Мощи Ушакова привезли в Казанский собор. Фото: Митрополия СПб

В Петербург доставил мощи адмирала Федора Ушакова. Их привезли из Мордовии - с родины флотоводца, причисленного к лику святых. Обычно ковчег с мощами находится в стенах Санаксарского мужского монастыря, но в преддверии Дня Военно-Морского флота будет доступен для поклонения жителям и гостям города на Неве.

- Мощи святого праведного воина Феодора Ушакова в Казанском кафедральном соборе будут доступны до поклонения до вечера 25 июля, - сообщает пресс-служба Санкт-Петербургской митрополии.

Первые прихожане уже пришли посмотреть на святыню.

Напомним, что Главный военно-морской парад, приуроченный ко Дню ВМФ России состоится в Петербурге 31 июля.