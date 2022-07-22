Мумию человека нашли в подвале дома на Гвардейской улице в Петербурге

В подвале дома в Красном Селе нашли мумию. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Шокирующую находку сделал работник управляющей компании в одном из домов Красносельского района. Днем 21 июля он спустился в подвал жилого здания на гвардейской улице в Красном Селе и увидел там иссохший труп, почти превратившийся в мумию. Испуганный домуправ вызвал на место полицию.

- Тело изменилось настолько, что пол и возраст погибшего установить на месте оказалось невозможно, - пишет «Мойка 78».

Сейчас труп направлен в морг на судебную экспертизу, по ее результатам установят пол и причины смерти человека. Дальнейшие процессуальные действия зависят от выводов экспертов.

Сколько именно управляющая компания не заглядывала в подвал подведомственного им дома, не указывается.